МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса

Провайдер #CloudMTS бесплатно предоставляет сервис на два месяца всем компаниям, которые ранее им не пользовались. Бесплатное подключение доступно до конца апреля. Максимальный объем выделяемого дискового пространства на одну компанию составляет 500Гб. Этого достаточно для ежедневной работы и обмена документами. Для подключения услуги необходимо оставить заявку на сайте.

Олег Мотовилов, директор облачного бизнеса МТС:

— Компаниям важно быстро адаптироваться к новым условиям, сохраняя прежний темп работы и не теряя эффективности процессов. При переходе на дистанционный режим как организационные вопросы, так и вопросы безопасности данных всегда стоят очень остро. Мы поддерживаем российский бизнес и предоставляем компаниям возможность организации надежного удаленного обмена корпоративной информацией.

Сервис Диск#CloudMTS позволяет разграничивать доступ сотрудников к данным и управлять пользователями, вводя функцию администратора. Возможен контролируемый доступ для внешних партнеров через управление публичными ссылками. Сервисом можно пользоваться через веб-интерфейс и приложение для ПК на операционной системе Windows. Можно воспользоваться мобильным приложением для iOS и Android. Обеспечена возможность синхронизации данных между компьютерами и мобильными устройствами. Решение развернуто на облачной платформе #СloudМТS в собственных дата-центрах.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на физических лиц и малый бизнес платформа 1cloud.ru и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, OTIS, Tutu.ru,Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.