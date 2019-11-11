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В Перми ожидается аномально теплая неделя

  • "Первый снег у Оперного театра", картина Любови Малышевой

С 11 по 17 ноября 2019 года в столице Прикамья ожидается аномально теплая погода. По информации ГИС-центра ПГНИУ, это вызвано притоком тропического воздуха. В среднем температура в Перми будет на 4 градуса выше климатической нормы.

Потепление придет в город в самом начале недели - с понедельника по среду. В эти дни температура воздуха будет достигать до 2 градусов выше нуля. В четверг ожидается кратковременное похолодание: столбики термометров опустятся до 6-10 градусов ниже нуля. Но уже в пятницу пермяков вновь ждет непривычное для ноября тепло.

Всю неделю погода в Перми будет сопровождаться большим количеством осадков в виде переохлажденного дождя и мокрого снега. 

Ранее синоптики пообещали россиянам теплую зиму в 2020 году. В первые календарные месяцы на территории страны не предвидится резких перепадов температур, а само время года станет «розовым» — таким цветом неформально характеризуют погодные условия около или выше климатической нормы.
ПРМ.Собака.ru,
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