В Перми ожидается аномально теплая неделя

С 11 по 17 ноября 2019 года в столице Прикамья ожидается аномально теплая погода. По информации ГИС-центра ПГНИУ, это вызвано притоком тропического воздуха. В среднем температура в Перми будет на 4 градуса выше климатической нормы.

Потепление придет в город в самом начале недели - с понедельника по среду. В эти дни температура воздуха будет достигать до 2 градусов выше нуля. В четверг ожидается кратковременное похолодание: столбики термометров опустятся до 6-10 градусов ниже нуля. Но уже в пятницу пермяков вновь ждет непривычное для ноября тепло.

Всю неделю погода в Перми будет сопровождаться большим количеством осадков в виде переохлажденного дождя и мокрого снега.