В октябре облик города преобразят световые инсталляции

12-13 октября в Перми пройдет первый фестиваль света «ПРОСВЕТ». Лучшие российские художники в области аудиовизуального искусства на несколько дней преобразят облик города мультимедийными шоу и световыми инсталляциями.

Центральными локациями фестиваля станут здание Пермского театра оперы и балета, телебашня РТРС, Завод Шпагина и арт-объект «Пермские ворота». Часть инсталляций посетители фестиваля смогут оценить на протяжении дня, а самые масштабные шоу будут представлены в вечерние часы.

Среди участников фестиваля – художники и творческие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми: Dreamlaser, Tundra, 404.Zero, Illuminarium3000, Максим Жестков, Вадим Эпштейн, Александр Погребецкий, Зорик Истомин, Alex Etеwut, PITCH, Даниил Левченко, InteractiveDep, Евгений Коваленко, Николай Славянов, Александр Краснолуцкий, Илья Абраменко.

Возрастное ограничение 6+