На Заводе Шпагина появятся новые объекты

На Заводе Шпагина стартовал очередной этап художественного, дизайнерского и ландшафтного преображения территории, который завершится в ноябре. На территории культурно-рекреационного пространства посадят лиственницы и пихты, многолетние растения, а для ориентировки установят новые навигационные указатели.

Над проектом работают профессиональные ландшафтные дизайнеры, а также театральный режиссер Владимир Гурфинкель и известный художник в области монументального и декоративно-прикладного искусства Ирэна Ярутис.

Напомним, к Дягилевскому фестивалю 2019 года Ярутис и Гурфинкель создали на заводе новую визуальную среду, используя в качестве материалов шпалы, рельсы и инструменты, найденные в заводских цехах. В результате так родились арт-объект «Стена шкафов» из старых стеллажей и личных вещей рабочих и дизайнерские инсталляции из предметов конструкторского бюро и датчиков железнодорожной техники.

В цехе № 4 заканчивается подготовка пространства для коллективной образовательной работы в рамках проекта «Точка кипения». Здесь будут организованы мастер-классы и деловые игры, пройдут лекции, небольшие конференции и другие мероприятия под грифом «умный досуг». Лекторий будет доступен для проведения самых разных образовательных мероприятий. Первая встреча «Точки кипения» состоится в рамках МЭФ 27 сентября, после чего образовательное пространство начнет работать в ежедневном режиме.

В цехе № 5, в котором временно разместится АРТ-холл, ожидаются предновогодние и новогодние мероприятия, выставки, мастер-классы. Одновременно идет ремонт в слесарном цехе, который после завершения работ станет малым театральным репетиционным залом. Кроме того, благоустраиваются наружные территории: около цеха «Литера А», во внутреннем дворике цеха № 5 и рядом со зданием заводоуправления.

Все работы по созданию временных локаций завершатся в ноябре.