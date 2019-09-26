В Перми выдано разрешение на строительство большого многофункционального центра около эспланады

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал разрешение на первый этап строительства многофункционального центра на участке в границе Монастырской, Петропавловской, Попова и Осинской застройщику ООО «ПРОСПЕКТ ПЕРМЬ». В огромный комплекс войдут – кинотеатр, детский развлекательный центр, подземный паркинг. Общая площадь объекта составит 80352,52 кв. метров.

В дальнейшем по замыслу проектировщиков в составе центра появится также пятизвёздочный отель, кафе и рестораны. По проекту, на фасаде со стороны улицы Петропавловской можно будет транслировать мероприятия, происходящие на эспланаде.