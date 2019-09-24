В эти выходные фонтаны дадут последнее представление

Последнее представление фонтаны на эспланаде проведут в воскресенье 29 сентября. Традиционно сеансы состоятся в 21:45 на площади у Театра-Театра, и в 22:45 – на новом фонтане в 68 квартале эспланады у здания Законодательного собрания. Затем сезон работы фонтанов завершится.

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, 30 сентября – последний день работы городских фонтанов в этом году. Работы по отключению и консервации фонтанов с чашей уже ведутся. Комплекс мероприятий по консервации включает опустошение резервуаров фонтана, систем водоподведения и водоотведения, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования фонтанов. Оборудование снимают и увозят на хранение для того, чтобы уберечь фонтан от влияния морозов и снега.