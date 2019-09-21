На стене дома в центре Перми нарисовали Сергея Наговицина

В центре Перми на фасаде многоэтажного дома по ул. Крисанова, 17 появился портрет пермского поэта и певца Сергея Наговицына. Музыкант изображен в полный рост с гитарой, а над ним написаны строки из песни «Дайте мне то».

Сергей Наговицин родился в Закамске, получил известность в 1990-ые годы, он выпустил шесть альбомов в жанре русский шансон и городской романс. Музыкант скоропостижно скончался на 32-м году жизни, после концерта в Кургане. В 2017 году сервис Яндекс.Музыка назвал Наговицина самым популярным пермским автором по количеству прослушиваний песен.