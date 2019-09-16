Синоптики прогнозируют ливни и первые заморозки

Погода в Перми на этой неделе будет под властью двух циклонов. Первый продержится до четверга: температура воздуха будет в районе 11-12 градусов тепла днем и 6-8 ночью, при этом с вечера понедельника ожидаются сильные порывы ветра и ливни.

Второй циклон принесет похолодание: дневная температура будет примерно 7-12 градусов тепла, а ночная – 2-7. В ночь на субботу возможны заморозки. С пятницы вероятность дождей уменьшается.