Посмотрите, как будет выглядеть бульвар Советской Армии

В рамках капремонта планируется восстановить оба фонтана – в настоящее время работает только один. После ремонта на бульваре появятся прямоугольные двухуровневые фонтаны (более высокая часть и низкая с переливающейся чашей). Струи при этом будут не слишком высокими.

Освещение будет предусмотрено на всей территории бульвара и выполнено в четырех разных типах. На протяжении всего бульвара планируется высадить порядка 60 новых деревьев и около 80 кустарников и многолетних растений. Также будут установлены скамейки и урны.

Благоустройство площади у танка с устройством архитектурной подсветки постамента планируется завершить к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участка от улицы Революции до улицы Швецова – в сентябре 2020 года.