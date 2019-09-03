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В выходные в Перми перекроют центр города

Пермский международный марафон пройдет 7 и 8 сентября. В дни проведения большого спортивного события ограничится движение транспорта в центре города.

С 12:00 до 17:00 7 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 00:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 05:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

  • Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
  • Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
  • Монастырской от дома №2 до улицы Осинской;
  • Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
  • Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
  • Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
  • Луначарского от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
  • Пушкина от улицы Газеты «Звезда» до улицы 25 Октября;
  • Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
  • Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
  • нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
  • четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
  • Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
  • Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
  • Комсомольский проспект от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
  • Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской;
  • Газеты «Звезда» от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
  • Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;
  • 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
  • Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
  • Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.

Доступ для граждан, проживающих и работающих в зданиях, расположенных в зоне ограничения движения, на это время будет обеспечен. Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.

С 12:00 6 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 06:00 7 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:

  • Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
  • Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
  • Монастырской от дома №2 до улицы Осинской;
  • Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
  • Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
  • Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
  • Луначарского от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
  • Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
  • Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
  • нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
  • четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
  • Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
  • Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
  • Комсомольский проспект от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
  • Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской;
  • Газеты «Звезда» от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
  • Сибирская от улицы Монастырской до улицы Революции;
  • 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
  • Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
  • Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.

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