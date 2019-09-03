В выходные в Перми перекроют центр города
Пермский международный марафон пройдет 7 и 8 сентября. В дни проведения большого спортивного события ограничится движение транспорта в центре города.
С 12:00 до 17:00 7 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 00:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 05:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:
- Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
- Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
- Монастырской от дома №2 до улицы Осинской;
- Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
- Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
- Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
- Луначарского от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
- Пушкина от улицы Газеты «Звезда» до улицы 25 Октября;
- Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
- Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
- нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
- четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
- Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
- Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
- Комсомольский проспект от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
- Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской;
- Газеты «Звезда» от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
- Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;
- 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
- Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
- Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
Доступ для граждан, проживающих и работающих в зданиях, расположенных в зоне ограничения движения, на это время будет обеспечен. Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.
С 12:00 6 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 06:00 7 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:
- Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
- Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
- Монастырской от дома №2 до улицы Осинской;
- Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
- Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
- Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
- Луначарского от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
- Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;
- Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
- нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
- четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
- Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
- Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
- Комсомольский проспект от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
- Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской;
- Газеты «Звезда» от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
- Сибирская от улицы Монастырской до улицы Революции;
- 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
- Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
- Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
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