В выходные в Перми перекроют центр города

Пермский международный марафон пройдет 7 и 8 сентября. В дни проведения большого спортивного события ограничится движение транспорта в центре города.

С 12:00 до 17:00 7 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 00:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 05:00 до 16:00 8 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам:

Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;

Окулова от Соборной площади до улицы Попова;

Монастырской от дома №2 до улицы Осинской;

Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;

Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;

Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;

Луначарского от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;

Пушкина от улицы Газеты «Звезда» до улицы 25 Октября;

Краснова от улицы Газеты «Звезда» до улицы Сибирской;

Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;

нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;

четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;

Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;

Комсомольский проспект от улицы Ленина до улицы Екатерининской;

Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской;

Газеты «Звезда» от улицы Ленина до улицы Екатерининской;

Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;

25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;

Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;

Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.

Доступ для граждан, проживающих и работающих в зданиях, расположенных в зоне ограничения движения, на это время будет обеспечен. Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.

С 12:00 6 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 06:00 7 сентября до 16:00 8 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам: