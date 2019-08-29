В Перми обновят дорожную разметку

Для повышения безопасности пешеходов на дорогах нанесено 55 тысяч кв. метров дорожной разметки краской, около 64 тысяч кв. метров термопластиком и идет монтаж новых светофоров с устройствами голосового и звукового сопровождения.

К началу нового учебного года будет обновлена существующая разметка на всех пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений и на пути следования к ним. Также дорожной разметкой на проезжей части продублирован знак «Осторожно дети».

Разметка из термопластика нанесена в центральных районах Перми, а также на въездных/выездных магистралях на улицах Старцева, Чкалова, Ива, шоссе Космонавтов, бульваре Гагарина и других. Преимущества термопластика – повышенная износоустойчивость и высокая степень распознаваемости на дороге во время неблагоприятных погодных условий.

Во все виды дорожной разметки добавлены специальные микро-стеклошарики, которые отражают свет автомобильных фар и уличного освещения для лучшей видимости в темное время суток, что благоприятно сказывается на повышении уровня безопасности участников дорожного движения.

Для удобства слабовидящих пешеходов, а также привлечения внимания детей в этом году будет оборудовано 15 светофорных объектов с устройствами звукового и голосового сопровождения. Такие светофоры уже установлены на перекрестках улицы 1905 года и площади Восстания, 1905 года и Соликамской, Макаренко и Тургенева, Макаренко и Уинской, Макаренко и Крупской, Ленина и 25 Октября, проспекте Декабристов и Советской Армии, Папанинцев и Боровой. До конца года объекты появятся на перекрестках улиц Петропавловской и Куйбышева, Екатерининской и Попова, Докучаева и Низовском проезде, Докучаева и Горном проезде, Докучаева и ООТ «Пролетарский», Мира и Советской Армии.