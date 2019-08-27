В Перми появились новые антивандальные остановки

На остановке «Универсам» по улице Борчанинова появился первый остановочный навес, при производстве которого были использованы современные антивандальные материалы, которые препятствуют нанесению граффити.

Боковые и задние стенки изготовлены из ударопрочного стекла с рейлингами, которые предотвращают размещение на поверхностях рекламных материалов.

Предусмотрено два вида остановочных комплексов: навес и павильон. Павильоны будут оборудованы специальными стендами для размещения рекламы, скамейками с настилами из лиственницы, урнами и навигационными материалами.

Предполагается, что в ближайшие три года в Перми будет установлено 68 остановок.