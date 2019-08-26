Изгородь из кизильника, и липы-крупномеры: как изменится Комсомольский проспект

На Комсомольском проспекте на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской начались работы по обновлению зеленых насаждений. В рамках реконструкции на бульварной части заменят живую изгородь. Кустарнику, который растет на бульваре сейчас – более 45 лет.

«Мы видим переросший кизильник, который в процессе своего роста вышел за пределы уровня грунта, поэтому процедура омолаживающей обрезки невозможна. Кроме того, это портит эстетический вид проспекта. Именно поэтому было принято решение заменить старовозрастные растения на молодые», - комментирует кандидат биологических наук Владимир Василенко.

По Комсомольскому проспекту – от ул. Монастырской до ул. Полины Осипенко – будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего, что создаст единообразие в архитектурном ансамбле аллеи.

Вместо старых и поврежденных лип на бульваре будут высажены крупномеры липы мелколистной – деревья высотой не менее 3,5 м.