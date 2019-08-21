Вчера прошел самый сильный за это лето ливень

В Перми 20 августа во время ливня выпало 31 мм осадков, это около 40% месячной нормы. Это самый сильный ливень нынешнего лета. Всего с начала августа выпало уже 160 мм осадков, это больше нормы за два месяца, а с начала лета – 364 мм осадков.

Из-за большого количества осадков коммунальные службы города испытывают значительные трудности: в кратчайшие сроки привести устранить последствия ливня. В этом году в качестве экстренных мер были установлены дополнительные колодцы на перекрестке улицы Советской и Комсомольского проспекта, что позволило ускорить отток воды с этого проблемного участка. В следующем году работы по устройству ливневой канализации на данной территории продолжатся. Для решения проблемы в городе активно строятся новые «ливневки», например, на улицах Героев Хасана, Уральской, Куйбышева. Планируется обустроить новые сети ливневой канализации в рамках капремонта ул. Крупской, ул. Маяковского, реконструкции ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской, ул. Героев Хасана от ул. Васильева до ул. Хлебозаводской, Комсомольского проспекта.