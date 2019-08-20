Нечетную сторону Комсомольского проспекта откроют 26 августа

В начале августа стартовал новый этап реконструкции улицы Революции, в рамках которого ведется устройство трамвайных путей на перекрестке с Комсомольским проспектом. Сейчас на одной из полос нечетной стороны действует ограничение движения транспорта. За прошедшие две недели были проведены работы по устройству трамвайных путей, но из-за ухудшившихся погодных условий сроки были сдвинуты – движение будет открыто в ночь с 25 на 26 августа.