Более 2000 человек посетили Фестиваль уличного кино в Перми

17 августа на заводе им. Шпагина состоялся конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Зрители увидели лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовали за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Народным победителем по мнению жителей Перми стал фильм «Болванка» режиссера Никиты Власова. Фильм участвовал в конкурсе российского кинофестиваля «Кинотавр» в 2019 году. На втором и третьем месте «Harmony» и «Миллиард».

Фото: Александр Смит

С 12 июня по 1 октября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. В этом году организаторы сформировали емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется картина актера Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли. Конкурсная программа фестиваля уличного кино: «Интервью», режиссер Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

«Эвтаназия», режиссер Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

«Болванка», режиссер Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019

«Электрический Ток», режиссер Пётр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2018

«Миллиард», режиссер Евгений Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля «Будем жить»

«День Рождения», режиссер Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестивалях Autumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), «Короче»

«Подстава», режиссер Екатерина Тодоровская

«Огонь», режиссер Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале «Короче»

«Harmony», режиссер Евгений Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале «Движение»

«Лучше Забей», режиссер Ирина Ходюш

Фото: Александр Смит