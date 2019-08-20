Более 2000 человек посетили Фестиваль уличного кино в Перми
17 августа на заводе им. Шпагина состоялся конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Зрители увидели лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовали за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Народным победителем по мнению жителей Перми стал фильм «Болванка» режиссера Никиты Власова. Фильм участвовал в конкурсе российского кинофестиваля «Кинотавр» в 2019 году. На втором и третьем месте «Harmony» и «Миллиард».
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Фото: Александр Смит
С 12 июня по 1 октября более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше миллиона зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.
В этом году организаторы сформировали емкую и оригинальную программу фильмов, которых нет в открытом доступе. Актерский состав участвующих в программе короткометражек уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется картина актера Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.
Конкурсная программа фестиваля уличного кино:
- «Интервью», режиссер Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019
- «Эвтаназия», режиссер Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019
- «Болванка», режиссер Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2019
- «Электрический Ток», режиссер Пётр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавра 2018
- «Миллиард», режиссер Евгений Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля «Будем жить»
- «День Рождения», режиссер Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестивалях Autumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), «Короче»
- «Подстава», режиссер Екатерина Тодоровская
- «Огонь», режиссер Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале «Короче»
- «Harmony», режиссер Евгений Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале «Движение»
- «Лучше Забей», режиссер Ирина Ходюш
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Фото: Александр Смит
«В этом году мы отсмотрели более 1000 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 10 лучших, – комментирует генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков. – Это будет по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За 6 лет фестиваль охватил всю страну – для нас это лучший показатель качества программы».
Также фестиваль представил насыщенную внеконкурсную программу. Большинство фильмов программы - участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов. Среди режиссеров – Алексей Нужный, известный зрителю по фильму «Я худею», Виктория Рунцова, чей фильм «Твою мать!» стал победителей фестиваля «Короче» в 2018 году, Паулина Андреева, Ирина Вилкова и многие другие.
Вместе с компанией «Снегурочка» фестиваль уличного кино проводит конкурс короткометражных фильмов «А4» на уже готовые сюжеты. Главный приз – 1 000 000 рублей. Экспертами конкурса выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра-2018» Алексей Попогребский; сценарист фильмов "Притяжение", "Лёд", "Тренер" Андрей Золотарёв; актер театра и кино Владимир Вдовиченков. Принять участие в конкурсе, можно заполнив анкету и прислав короткометражный фильм.
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