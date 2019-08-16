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Пермский аэропорт поздравил миллионного пассажира

В Международном аэропорту Пермь 16 августа был зарегистрирован миллионный пассажир этого года. Им стала москвичка Василиса Ружинцева. Юбилейного пассажира поздравили коммерческий директор аэропорта Ксения Агафонова и представитель авиакомпании S7 Airlines в Перми Юрий Головинов. Василиса получила подарки от авиаперевозчика, от аэропорта «Большого Савино» – годовое обслуживание в бизнес-зале. 

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