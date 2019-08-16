В Перми покрасили дорогу красным цветом

На дороге по ул. Героев Хасана появилось красное противоскользящее покрытие. Работы идут на участке от ул. Василия Васильева до Транссибирской магистрали. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», такое покрытие предназначено для улучшения сцепных качеств колеса автомобиля с покрытием проезжей части, а также для привлечения внимания водителей, приближающихся к пешеходному переходу, для минимизации аварийных ситуаций с участием пешеходов.

В состав покрытия входит холодный пластик «Технопласт» в жидкой форме, отвердитель в порошкообразной форме и противоскользящий реагент (кварцевая крошка). Служить такое покрытие будет около двух лет.