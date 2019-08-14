В Перми пройдет Всероссийский танцевальный фестиваль

24 августа, в день старта нового сезона «ТАНЦЫ» на ТНТ, телеканал запускает Всероссийский танцевальный фестиваль – масштабную гонку движений, музыки и самых искренних эмоций, в которой примут участие более 20 городов нашей страны. В Перми фестиваль пройдет на площади перед Театром-Театром с 12:00 до 20:00.

Для исполнения танца города присоединится наставник – участник шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Даша Салей. А после по онлайн-трансляции выйдут на связь с московской студией ТНТ, чтобы представить танец, который готовили педагоги лучших школ и студий Перми.

На площади будут организованы специальные брендированные локации со сценой и секундомером – здесь пройдет танцевальная гонка. Цель – доказать, что именно Пермь достойна носить звание танцевальной столицы, и показать танец, который без слов расскажет о нашем городе на всю Россию.

Ровно в 12:00 начнется всероссийская танцевальная гонка, в которой могут принять участие все желающие – и профессионалы, и любители. Победителем в ней станет город, жители которого будут непрерывно находиться в движении. Город-победитель будет определён с помощью секундомера – он зафиксирует время, которое участники проведут на сцене в танце. Если на сцене в какой-то момент станет пусто – время остановится! Дополнительно поддержать Пермь можно, выложив в инстаграм свой танец с хештегом #ТАНЦЫТНТПермь – 24 августа с 12:00 до 20:00 – каждое видео принесет баллы.

По ходу фестиваля московская студия будет вести подсчет в турнирной таблице. Дополнительные баллы можно получить и от гостей студии – топовых звезд ТНТ, которые будут оценивать и комментировать танцы городов.

Если у вас нет возможности прийти и вживую поддержать танцевальную гонку, подключайтесь к онлайн-трансляции в группе ТНТ Вконтакте. А в 21.00 включайте ТНТ и смотрите первый выпуск нового сезона шоу «ТАНЦЫ»!

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