Из-за аномальных дождей мэр Перми ввел режим повышенной готовности

Глава Перми Дмитрий Самойлов из-за аномально большого количества осадков в течение 1-3 июля провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

Из-за сильных дождей существует вероятность возникновения техногенных пожаров, аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения, повышение уровня воды в реках. Представители сетевых компаний сообщили о наличии всех необходимых ресурсов по устранению аварий, а представитель ПАО «РусГидро-«КамГЭС» доложил, что оборудование филиала работает в штатном режиме, и организация готова к оперативным действиям.