В Перми 30 июня в центре города будет закрыто движение

30 июня с 07:00 до 10:30 на время проведения Чемпионата Пермского края по триатлону будет временно закрыто движение транспорта по нескольким улицам:

улица Монастырская от дома №2 до улицы Осинская,

улица Максима Горького от улицы Монастырская до улицы Советская,

улица 25 Октября от улицы Монастырская до улицы Советская,

улица Сибирская от улицы Монастырская до улицы Советская,

улица Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Советская,

Комсомольский проспект от дома №1 до улиц Советская,

улица Куйбышева от улицы Монастырская до улицы Советская.

На этот период изменится движение общественного транспорта:

троллейбус №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» и автобус №2 «станция «Пермь-1» – станция «Пермь-2» в прямом и обратном направлениях будут следовать до улицы Советская.

Автобусный маршрут №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный» в сторону станции «Пермь-1» будет следовать по улицам Сибирская, Петропавловская, Газеты «Звезда», Ленина, Сибирская и далее по маршруту следования.

Также с 07:00 29 июня до 10:30 30 июня будет запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Монастырская от дома №2 до улицы Осинская.