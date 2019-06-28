В Перми 30 июня в центре города будет закрыто движение
30 июня с 07:00 до 10:30 на время проведения Чемпионата Пермского края по триатлону будет временно закрыто движение транспорта по нескольким улицам:
- улица Монастырская от дома №2 до улицы Осинская,
- улица Максима Горького от улицы Монастырская до улицы Советская,
- улица 25 Октября от улицы Монастырская до улицы Советская,
- улица Сибирская от улицы Монастырская до улицы Советская,
- улица Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Советская,
- Комсомольский проспект от дома №1 до улиц Советская,
- улица Куйбышева от улицы Монастырская до улицы Советская.
На этот период изменится движение общественного транспорта:
- троллейбус №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» и автобус №2 «станция «Пермь-1» – станция «Пермь-2» в прямом и обратном направлениях будут следовать до улицы Советская.
- Автобусный маршрут №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный» в сторону станции «Пермь-1» будет следовать по улицам Сибирская, Петропавловская, Газеты «Звезда», Ленина, Сибирская и далее по маршруту следования.
Также с 07:00 29 июня до 10:30 30 июня будет запрещена остановка и стоянка транспорта на улице Монастырская от дома №2 до улицы Осинская.
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