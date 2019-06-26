Выпустите пар: в Перми пройдет крупнейший банный фестиваль России

В Перми стартует семейный фестиваль «ВеникФест». 7 июля, в воскресенье, с 11:00 до 21:00 Digital Port превратится в парную под открытым небом с живой музыкой, уличной едой и развлечениями для всей семьи.

Всего на фестивале будут работать четыре тематические площадки. Парная зона, где можно насладиться горячим паром в банях-бочках, купелях и стальных чанах, душистыми вениками и узнать много нового на мастер-классах о ароматерапии в бане, парных процедурах для детей, а также о основных слагаемых «правильной» парной. По традиции будут проведены сеансы парения в бане с профессиональными пар-мастерами (запись по ссылке, количество мест ограничено). Впервые в этом году будет проведен Первый открытый чемпионат Пермского края по банному мастерству. В качестве судей приедут титулованные мастера из соседних регионов. Главный судья – пермяк Владимир Горемыкин.

Кроме этого, будет организована площадка для детей с настольными играми больших размеров, театром кукол, гигантской разукрашкой, большим лабиринтом и поролоновым и фольгированным шоу. На территории фестиваля можно будет всей семьей принять участие в спортивной эстафете и шуточных гонках героев.

Для тех, кто любит покой и кто хочет провести время с пользой, на фестивале откроют площадку «Йога и ЗОЖ»: масштабный сеанс парной акро-йоги, лекции по здоровому питанию от экспертов индустрии и мастер-классы по йоге и гимнастике от лучших мастеров.

С самого утра и до вечера для вас будут выступать коллективы и артисты города. Хедлайнером фестиваля стали участники шоу «Песни» на ТНТ и победители ежегодной премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми 2019» в номинации «Музыка» группа Sky Truffles. Кульминацией вечера станет первый безалкогольный open air с лучшими DJ города, лучшие хиты разных лет, стран и направлений от группы «Принцип KISS» и грандиозное бумажное шоу.

Билеты можно приобрести на сайте.

Возрастное ограничение: 0+