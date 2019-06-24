Новый фонтан на эспланаде будет показывать видео-шоу

Новый фонтан на эспланаде сможет показывать видео на водном экране, который образуют струи из форсунок в виде веера. Система видеопроекции в тестовом режиме была запущена в минувшую пятницу. Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова отметила, что для нового фонтана планируется еще как минимум две шоу-программы с элементами видеоряда.

Напомним, что представления нового фонтана проходят по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 22:45. Его работа синхронизирована с работой фонтана перед Театром-Театром, который дает представления по пятницам, субботам и воскресеньям на час раньше, в 21:45.