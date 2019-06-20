Краевой бал выпускников в Прикамье будет посвящен году театра

Краевой бал выпускников «Будущее здесь!» пройдет 28 июня на эспланаде. В этом году он будет приурочен к Году театра в России. Выпускников ждет театрализованное представление, перформансы, флешмобы, «зеркальные» люди, ожившие статуи и ходулисты, часть эспланады превратится в арт-пространство и интерактивная площадка Party Вus, откуда будут вестись прямые включения с участниками бала. Музыкальным подарком гостям вечера станет выступление популярной группы 5sta Family.

Впервые в этом году к выпускникам школ на краевом балу присоединятся ребята из пермских техникумов и колледжей. Общее ожидаемое количество гостей бала – около пяти тысяч.