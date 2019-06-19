На набережной Перми пройдет фестиваль «Сезон искусства»

23 июня на набережной Камы начнется фестиваль современной пластики «Сезон искусства». Художники и скульпторы из разных уголков России создадут три скульптуры из песка и четыре из сена на тему произведений русской литературы. В числе авторов работ – участники из Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре. 27 июня скульпторы завершат работу над композициями, а уже на следующий день выставочные площадки будут открыты для посещения.

Выставка скульптур из песка и сена проработает на набережной до конца лета.