Пермский цирк обещают отреставрировать к 2023 году

В этом году планируется утвердить техзадание на ремонт пермского цирка и обследовать здание. Техническое задание, разработанное совместно с Росгосцирком, находится на подписании в Министерстве культуры РФ. В планах полный капитальный ремонт здания: фасада, зрительного зала и других внутренних помещений.

Все работы планируют закончить к 300-летию Перми, то есть к 2023-му году. Строительные работы стартуют в 2021-м году.