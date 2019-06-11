На набережной Камы появились новые арт-объекты

Новые арт-объекты на набережной Камы стилизованны под концепцию и логотип празднования Дня города в этом году. Многообразие пикселей напоминает QR-код – двухмерный носитель информации. В одно касание на смартфоне QR-код ведет на специальную страницу сайта администрации города Перми. На странице отражены достижения граней – «Время людей», «Время преображения», «Время созидания», «Время рекордов», «Время образования», «Время истории», «Время возможностей», «Время индустриализации» в 2018-2019 годы.

Восемь больших кубов, два портала-арки и 20 маленьких арт-объектов, которые выполняют функцию стульев, простоят на набережной до конца лета.