В выходные на Компросе изменится движение общественного транспорта

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» проведут очередной этап работ по реконструкции тепловой сети, расположенной на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского.

В пятницу, 24 мая, с 00:00 до 05:30 понедельника, 27 мая, движение транспорта через перекресток по нечетной стороне Комсомольского проспекта будет закрыто. На этот период будет изменено движение общественного транспорта.

Автобусные маршруты №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный» и №60 «ДДК им.Кирова – Попова – Комсомольская площадь» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Ленина, Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования, в обратном направлении без изменений.

Троллейбусные маршруты №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-1» и №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» будут укорочены до остановки «Комсомольская площадь».

Всего этим летом на улице Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 метров, с переходом через Комсомольский проспект до улицы Сибирская. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.