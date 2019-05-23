В Перми появится улица им. Бориса Коноплева и школа им. Василия Никитича Татищева

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание совета по топонимике, где было принято решение дать новые имена улицам Перми. Так улицу в микрорайоне Красные казармы назовут в честь Бориса Коноплева, первого секретаря Пермского обкома КПСС с 1972 по 1988 год, а в микрорайоне Бахаревка появятся улицы «Летчика Сергея Сафронова» и «Летчика Ивана Терехина». На совете также было решено присвоить школе №136 имя заслуженного работника МВД России, полковника полиции Якова Вагина, а школе №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля – имя Татищева Василия Никитича.

В этом году на Аллее Доблести и Славы города Перми будут установлены плиты в честь создания в 1959 году Пермского регионального отделения Союза журналистов России, в связи со 170-летием со дня рождения врача Павла Николаевича Серебренникова, в связи со 165-летием со дня рождения географа и картографа Пермской губернии Ивана Яковлевича Кривощекова, в связи со 100-летием со дня рождения инженера-авиастроителя Бориса Георгиевича Изгагина, а также памятную плиту в связи со 115-летием со дня рождения писателя Аркадия Петровича Гайдара.