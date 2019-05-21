В Перми планируют открыть 30 новых остановочных пунктов

Департамент дорог и транспорта приступил к разработке программы комплексного обновления и обустройства остановочных пунктов. Проект предполагает строительство новых и обновление имеющихся остановочных комплексов в период с 2019 по 2023 год.

Реформа предполагает организацию основных транспортно-пересадочных пунктов, переходы между которыми планируется установить в пределе не более 100-150 метров. Например, такими пунктами станут остановки «станция Пермь-2», «Драмтеатр», «Ипподром», «ул. 1905 года», «пл. Дружбы» и так далее. До 2023 года планируется построить 30 новых остановочных пунктов и установить 70 новых остановочных павильонов, которые будут выполнены из прочных материалов в едином архитектурном стиле. Новые остановочные пункты будут оснащены лавочками и урнами и вмещать от 40 до 135 человек одновременно, а также будут двух типов размещения: для полноразмерных и узких посадочных площадок.

Кроме того, в этот период будет проведен текущий ремонт имеющихся остановок – это 114 объектов. Также на этот год запланирована передислокация 55 павильонов с последующим ремонтом на пустые площадки в отдаленные микрорайоны города.

В транспортную реформу помимо этого включено обустройство 8 разворотных колец для автобусных маршрутов. На ближайшие 3 года запланировано обустройство участков в районе улицы Маяковского, 53, ж/д ст. Левшино, улицы Героев Хасана (Липовая гора), площади Дружбы, улицы журналиста Дементьева (перенос от остановки «Запруд»), остановки «Театр Ироничная компания», деревни Голованово, микрорайона Новобродовский. Это позволит обеспечить наиболее комфортный и безопасный подъезд и посадку/высадку пассажиров на конечных пунктах.