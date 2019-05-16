На Пермской открылось одностороннее движение транспорта

В центре города сложилась напряженная обстановка из-за закрытия участка улицы Луначарского для реконструкции теплосети. Чтобы перенаправить часть транспорта, глава Перми Дмитрий Самойлов поручил запустить движение по улице Пермской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда» в сторону улицы Сибирской. В течение недели были установлены знаки одностороннего движения и запрета остановки и стоянки.

Напомним, ранее этот участок использовался как пешеходный. После ремонта улицы Пермской от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда, который будет выполнен в этом году, по ней будет открыто движение в обоих направлениях, организованы парковочные места и обустроены тротуары.