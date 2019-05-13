На пермских заборах вновь появятся «Длинные истории»
В Перми эти летом вновь пройдет фестиваль рисунков на заборе «Длинные истории», сейчас организаторы набирают волонтеров.
«Мы начинаем сбор желающих прикоснуться к прекрасному, поработать в команде проекта, оставить свою лепту в изменении облика родного города, найти новых друзей и пообщаться с приезжими художниками», –гласит объявление в соцсетях фестиваля.
Впервые «Длинные Истории» прошли в Перми в 2011 году, работы были выполнены на космическую тему. В 2012 году фестиваль был посвящен году литературы. После пятилетнего перерыва «Истории» вновь состоялись под девизом «Долой серость!».
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