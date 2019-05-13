В Перми пройдет акция «На работу на велосипеде»

В Перми 17 мая пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». Мероприятие показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени, здесь участники просто едут по своим делам.

Акция «На работу на велосипеде» проходит в России три раза в год. В 2018 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 субъектах страны. К акции присоединились более 400 компаний, общее число сотрудников которых составило более 1 миллиона человек.