Стало известно, когда в Пермь придет весна

Синоптики рассказали о том, как скоро наступит долгожданное потепление. На этой неделе в Прикамье придёт потепление, синоптики обещают первые значительные оттепели.

Во вторник, 5 марта, столбик термометра поднимется до -6 градусов, день ожидается ясным, безоблачным. В среду, 6 марта, из-за влияния юго-западного циклона ожидается плюсовая температура до +2... +4 градусов, при этом возможны снегопады, переходящие в дождь и сильный ветер.

Во второй половине недели осадки усилятся, температура опустится до -8... -13 градусов. В праздничный день, 8 марта, возможна сильная гололедица. Выходные вновь обещают быть теплыми: +1...+3.

В целом синоптики сообщают, что в марте будут господствовать снегопады.