Пермский аэропорт украсили архитектурной подсветкой

Пермский международный аэропорт «Пермь» получил архитектурную подсветку. Для нее было использовано около 400 светодиодных ламп и более 40 уличных прожекторов, которые подчеркивают стиль здания: выделена буква «П» на входе и очертания в виде крыльев. Подсветка потребляет 11,5 кВт/ч электроэнергии. Подрядчик, который работал над монтажем подсветки, ранее занимался освещением новой телебашни, монумента «МиГ на взлете», центральных проходных «Пермского Моторного Завода».