Власти представили проект реконструкции среднего квартала эспланады

По проекту территорию 66-го квартала городской эспланады разделят на несколько многофункциональных зон для детей и взрослых, обустроят игровую зону и территорию тихого отдыха, реконструируют наружное освещение, пешеходные дорожки, установят скамейки, шезлонги, урны, навесы, а также высадят новые деревья, кустарники и многолетние растения. При капитальном ремонте Аллеи Славы сохранятся плиты, но они будут перенесы по краю, чтобы пешеходы не ходили по ним.

Все элементы эспланады будут мобильными, что позволит их демонтировать и устраивать масштабные культурно-массовые мероприятия в любое время года.