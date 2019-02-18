В Старокирпичном переулке пройдет KARL MARKET, посвященный 8 марта

Организаторы KARL MARKET 8 марта устраивают в Старокирпичном переулке событие, посвященное весне, девушкам и любви. Весенний Karl market пройдёт под слоганом «Love. Dance. Enjoy»: «Люби. Танцуй. Наслаждайся».

В этот раз KARL MARKET будет состоять из двух блоков. Первый – FAMILY TIME (с 11.00 утра до 20.00 вечера): на свежем воздухе будет готовиться паэлья, лапша WOK, для детей будет разработано специальное меню, в шоппинг-зоне можно выбрать красивые и стильные подарки для всей семьи, будут размещены яркие фотозоны и множество интерактивов.

Второй блок – PARTY TIME – это масштабная вечеринка в баре «Совесть» (18+).

Билеты можно купить заранее на сайте. Дети до 10 лет могут посетить событие бесплатно.