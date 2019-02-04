В Перми к концу недели ожидается резкое потепление

Рабочая неделя в городе началась с 30-градусных морозов, которые продержатся в Перми и во вторник. Ночь на 5 февраля будет самой холодной – до -32 градусов, днем будет теплее – около -20 градусов, возможен небольшой снег.

В среду и четверг вместе со снегопадом потеплеет. По данным Гидрометцентра России, 6 и 7 февраля в Перми ночью ожидается температура до -23 градусов, днем около -16.

К концу недели морозы в Перми отступят – в город придет резкое потепление. Как сообщают синоптики, днем в субботу и воскресенье, 9 и 10 февраля температура воздуха составит -6...-11 градусов.

Но зима — не повод отказываться от красивой одежды: взгляните на модников города, которые носят брюки, юбки и платья даже в суровый 20-градусный мороз.