В Перми оборудуют три места для купаний в Крещение

В этом году на территории города будут оборудованы три места для купания: в Свердловском районе – на улице Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря), в Мотовилихинском районе – в Верхней Курье на улице 1 линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) и в Ленинском районе – на городском пляже по адресу: улица Камская 2-я.

Купели оснастят специальными поручнями и сходнями, а вблизи оборудуют места, где все желающие смогут переодеться и согреться. В этом году православный праздник будет отмечаться 19 января.

