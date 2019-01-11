В выходные на набережной пройдет заключительный показ светового шоу «Театр новогодний»

11, 12 и 13 января пройдут финальные показы первой видеоинсталляции с тематикой «Театр новогодний» в рамках проекта администрации Перми «Зима на набережной».

Световое шоу «Театр новогодний» под музыку из балета «Щелкунчик» рассказывает историю Пермского театра оперы и балеты им. Чайковского. Экспозиция «Театр новогодний» будет транслироваться до 13 января ежедневно, начиная у лестничного спуска на Соборной площади, в 19:00, 20:00 и 21:00.

Следующая экспозиция откроется 18 января и будет называться «Театр фестивальный». Ее показы будут проходить до 3 февраля по пятницам, субботам и воскресеньям в это же время.