В воскресенье стартует Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»

13 января в Перми откроется конкурс по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Командам предоставят 30 огромных блоков льда, из которых за пять дней, до 18 января, мастера по своим эскизам создадут скульптурные композиции. Превращать лед в произведения искусств будут 22 опытных скульптора из России, Сингапура, Китая и Малайзии. В этом году всех участников объединит одна тема – японские мотивы.

Увидеть работу скульпторов своими глазами смогут все жители и гости города: создание скульптурных композиций будет проходить в открытом формате на территории главного ледового городка Перми на городской эспланаде.