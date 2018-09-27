Городские депутаты утвердили схему размещения рекламных конструкций

Депутаты городской думы Перми утвердили схему размещения рекламных конструкций, о которой мы писали в апреле. Согласно ей, в городе будет 916 мест, где разрешат размещать информацию о товарах и услугах. Виды рекламы — самые разнообразные: рекламные щиты, светодиодные экраны, стелы, настенные панно, пиллары, указатели и так далее. В центре города власти предложили запретить размещать крупную рекламу.

Крупноформатная реклама, по плану думы, будет вынесена за пределы центра города. Городские власти хотят увеличить доходы городского бюджета за счет аукционов на аренду мест для рекламных конструкций, участие в которых будут принимать крупные рекламные операторы. Вскоре в Перми объявят первые электронные аукционы, на которых разыграют лоты по размещению конструкций. Победитель такого аукциона получит право разместить рекламную конструкцию на пять, восемь или десять лет — срок определят в зависимости от ее типа.

Предлагаем ознакомиться с новыми основными требованиями к вывескам и местам их размещения: