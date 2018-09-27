Городские депутаты утвердили схему размещения рекламных конструкций
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Фото: Николай Оберемченко
Депутаты городской думы Перми утвердили схему размещения рекламных конструкций, о которой мы писали в апреле. Согласно ей, в городе будет 916 мест, где разрешат размещать информацию о товарах и услугах. Виды рекламы — самые разнообразные: рекламные щиты, светодиодные экраны, стелы, настенные панно, пиллары, указатели и так далее. В центре города власти предложили запретить размещать крупную рекламу.
Крупноформатная реклама, по плану думы, будет вынесена за пределы центра города. Городские власти хотят увеличить доходы городского бюджета за счет аукционов на аренду мест для рекламных конструкций, участие в которых будут принимать крупные рекламные операторы. Вскоре в Перми объявят первые электронные аукционы, на которых разыграют лоты по размещению конструкций. Победитель такого аукциона получит право разместить рекламную конструкцию на пять, восемь или десять лет — срок определят в зависимости от ее типа.
Предлагаем ознакомиться с новыми основными требованиями к вывескам и местам их размещения:
- высота вывески не должна превышать 0,5 метра
- логотип может быть больше максимальной высоты вывески на 20%
- ни один из элементов вывески не может превышать 10 метров в длину и занимать более 70% длины фасада
- вывеска не должна отстоять от стены более чем на 0,2 метра и не должна превышать 0,3 метра в толщину
- вывеска размещается над цокольными окнами, но не ниже 0,5 метра от земли
- если вывеска располагается на козырьке здания, она должна находиться на передней его плоскости
- не допускается устанавливать вывески различных типов в пределах одного входного пространства или фасада
- не допускается установка объемных конструкций вывесок (световые коробы) на козырьках входных групп
- вывески не должны быть больше козырька по высоте
- вывеска не должна закрывать и перекрывать проемы, арки, архитектурные детали и декоративно-художественное оформление здания
- вывеска не должна располагаться на расстоянии меньше чем одного метра от мемориальных досок, указателей наименований улиц и номеров домов
- не допускается размещение вывески на кровлях, лоджиях и балконах
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