В Перми впервые пройдет Red Basket Fest

Организаторы дизайнерской ярмарки Red Market и баскетболисты «ПАРМЫ» объединились и придумали Red Basket Fest, фестиваль нового формата, который пройдет в Перми 22 сентября.

Главной темой фестиваля станет спорт. «ПАРМА» в полном составе весь день будут общаться с гостями, проводить мастер-классы и игры с детьми, готовить еду, диджеить и не только. Кроме того, участников Фестиваля ждет презентация нового спортивного сезона и вездеходы на игры клуба по специальной цене.

Red Market сохранит свой традиционный формат: будет работать фудзона и маркет дизайнерской одежды, украшений, декора и изделий ручной работы.

Red Basket Fest пройдет во дворце спорта «Молот». Стоимость билетов и время проведения фестиваля станет известно позже. Следите за информацией в официальных группах «ПАРМЫ» и Red Market.