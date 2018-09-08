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Куда сдать вещи за "Спасибо"?

Жители Перми могут избавиться от ненужных вещей и помочь нуждающимся — в городе работают пункты приема старых вещей «Нафталин». Специальные контейнеры располагаются в магазинах и на улицах Перми.

Отдать можно одежду и домашний текстиль в абсолютно любом состоянии. На переработку принимают старую одежду (шерсть, хлопчатобумажные вещи, смесовые и синтетические ткани) за исключением кожи, меха и женской и мужской обуви. Кроме того, оставить можно отходы швейных производств, матрасы, second hand. Все вещи должны быть чистыми. Вещи и обувь хорошем состоянии (обязательно чистые), которые еще могут носить другие люди, идут на благотворительность.

Адреса баков "СПАСИБО":

  • Комсомольский пр., 50 в магазине Джинсовый Дом.
  • ул. Овчинникова, 15 (уличный бак)
  • пр. Парковый 1а (уличный бак)
  • ул. Крупской, 27 (уличный бак)
  • ул. Пушкарская, 100 (уличный бак)
  • ул. Юрша, 56 (уличный бак)
  • ул. Восстания, 8 (уличный бак)
  • ул. Макаренко, 19 (уличный бак)
  • ул. Беляева, 44 (уличный бак)
  • ул. Подводников, 11 (уличный бак)
  • ул. Новосибирская, 13 (уличный бак)
  • ул. Маршала Рыбалко, 107в (уличный бак)
  • Березники, ул. Юбилейная, 111 в магазине Джинсовый Дом.

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