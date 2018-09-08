Куда сдать вещи за "Спасибо"?

Жители Перми могут избавиться от ненужных вещей и помочь нуждающимся — в городе работают пункты приема старых вещей «Нафталин». Специальные контейнеры располагаются в магазинах и на улицах Перми.

Отдать можно одежду и домашний текстиль в абсолютно любом состоянии. На переработку принимают старую одежду (шерсть, хлопчатобумажные вещи, смесовые и синтетические ткани) за исключением кожи, меха и женской и мужской обуви. Кроме того, оставить можно отходы швейных производств, матрасы, second hand. Все вещи должны быть чистыми. Вещи и обувь хорошем состоянии (обязательно чистые), которые еще могут носить другие люди, идут на благотворительность.

Адреса баков "СПАСИБО":