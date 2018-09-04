После ремонта открылся сквер Авиаторов

Сквер Авиаторов находится в исторической части «авиационно-космического» Свердловского района Перми. Рядом располагается спортивный комплекс «Победа», вместе с отремонтированным сквером эта территория будет современным центром микрорайона.

Благоустройство сквера началось в июне. За это время был обустроен газон, посажены кустарники, сделано резиновое покрытие плитки, установлены бетонные урны и лавочки. В сквере появились игровые элементы детской площадки: домик-лабиринт, паровозик, стенка для метания мячиков, карусель, яркие необычные скамейки.

Завершается ремонт сквера им. Розалии Землячки. Тестовый запуск фонтана состоится в сентябре. В августе подрядная организация начала ремонт Райского сада, там будут отремонтированы пешеходные дорожки, ограждения, ротонда.

Фото: facebook