Чего ждать от Дня набережной

2 сентября в Перми состоится празднование Дня пермской набережной. Гостей ждут три сцены, мастер-классы, выступления артистов, танцы, флешмобы и «Несчастный случай». А еще шарф на память!

Программа «Большой город на большой реке» станет финальным аккордом в череде культурных событий лета.

С 18:00 до 22:00 праздничные мероприятия развернутся одновременно на трех сценах: Соборной площади, променадной части набережной и акватории Камы.

Центром площадки «Дыхание города» станет Соборная площадь. На большой сцене выступят артисты пермских театров и танцевальные школы города. Хэдлайнером праздника станет группа «Несчастный случай».

Еще одна сцена разместится в амфитеатре на самой набережной, где пройдут концерты музыкальных коллективов Перми и выступления диджеев. На детской площадке запланированы спектакли детских театров и настоящее иллюзионное шоу.

Пермяки смогут принять участие в чемпионате по интеллектуальным играм, творческих мастер-классах, городском флешмобе по созданию открытки и большом танцевальном марафоне «Речные люди».

Ярким событием дня станет парад героев, который возглавят персонажи известных литературных произведений, фильмов и комиксов. Во время праздника будет задействована акватория Камы, которая станет площадкой для необычного арт-объекта и парусной регаты. Вдоль берега подсвеченные светодиодами проплывут огромные буквы, которые складываются в философскую фразу «Жизнь течет своим чередом».

Большая зонтичная аллея украсит спуск от лестницы к набережной, на променаде разместится инсталляция «Воздушные люди». Композицию из арт-объектов дополнит «Бабушкин велосипед». Велосипед с помощью специального привода будет соединен с вязальной машиной. Каждый пермяк, прокатившись на двухколесном чуде, сможет связать себе на память шарф

В финале праздника пермяков ждет фейерверк.

С программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».