«В сердце мира»: совместный концерт «Jazz Aeterna» и «ТриголОс» в Пермской художественной галерее

В четверг 28 июня в 19.00 в пространстве выставки «Сердце мира» объединятся и представят новую совместную программу два музыкальных ансамбля Перми – «Jazz Aeterna» и «ТриголОс».

В окружении работ Ксении Беляевой, наполненных символами и орнаментальными мотивами, прозвучат песни календарной и свадебной обрядности, инструментальные, авторские композиции, произведения устного фольклора. Этот концерт – настоящий творческий эксперимент, который даст возможность ощутить живой синтез искусств в настоящем моменте. Среди исполнителей — Альфия Хамидуллина, Елена Подкасик, Елена Шестакова, Марина Суханова, Марина Крысова, Ирина Пыжьянова. Стоимость билета — 500 рублей (приобретаются в кассе галереи). Студентам и пенсионерам скидка 50 %, детский билет – 100 рублей.