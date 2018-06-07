FIFA 2018 в Перми

14 июня жителей и гостей города примут сразу две площадки, где на большом экране можно будет посмотреть на любимых футболистов.

Стадион «Юность» готов принять до 800 человек, разместить их на трибунах с навесом, а если повезет с погодой, то и прямо на футбольном поле. Гостей ждут экран размером 10 на 6 метром с мощным звуковым оборудованием и интерактивно-развлекательная зона с кафе. Фан-зона будет открываться за час до начала трансляции матча и закрываться через час после его завершения. Вход свободный, однако вас ждет досмотр на предмет запрещенных вещей, в том числе алкоголя. Официальное открытие состоится 14 июня с 19.00. Фан-зона проработает до окончания Чемпионата (15 июля).

Еще одна фан-зона разместится в центральном фойе УДС «Молот». Она будет оборудована 3 большими экранами, качественным звуковым оборудованием, импровизированными трибунами, столиками, фаншопом и кафе. Фан-зона готова разместить до 250 человек, часть мест будет платной и доступной для резервирования.