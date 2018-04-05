Level Up. Вывески Перми

До 22 октября 2018 года необходимо привести вывески фасадов зданий в соответствии со стандартами, разработанными администрацией Перми ( постановление администрации города от 25 октября 2016 года № 958). 

Если вывеска не соответствует нормативу или расположена в достопримечательном месте, ее необходимо разработать и согласовать в Департаменте строительства и архитектуры. В случае установки вывесок на объекте культурного наследия, согласование необходимо с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Вывески соответствующего стандарта размещаются без согласования. 

Жителей и гости Перми новость обрадовала. На станице пресс-службы администрации уже можно найти комментарии с благодарностями. 

"Очень рада такой инициативе... я живу за границей и каждый раз, возвращаясь домой, глаз резало именно от этого, молодцы, спасибо вам за работу!",- пишет Ксения Ерохина. 

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