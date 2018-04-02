Пермь. Погода на неделю

Первая неделя апреля обещает быть теплой. Воздух прогреется до 6...7 градусов. 

По данным Гидрометцентра, вся неделя будет относительно теплой. Сегодня возможны небольшие осадки, в среду ожидается дождь, а четверг и пятница будут солнечными. Ночью столбик термометра не опустится ниже -5 градусов. 

В выходные может потеплеть до +15 градусов.

По прогнозам специалистов, снег должен растаять в середине апреля. Наконец-то весна!

  • Картина Сергея Гета

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